東京市場ピボット分析（主要国通貨） ピボット分析 ドル円 終値158.05高値158.13安値157.28 159.21ハイブレイク 158.67抵抗2 158.36抵抗1 157.82ピボット 157.51支持1 156.97支持2 156.66ローブレイク ユーロドル 終値1.1611高値1.1667安値1.1607 1.1710ハイブレイク 1.1688抵抗2 1.1650抵抗1 1.1628ピボット 1.1590支持1 1.1568支持2 1.1530