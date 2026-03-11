UAE（アラブ首長国連邦）の最大の製油所が10日、近くで発生したドローン攻撃による火災をうけて、操業を一時停止したと欧米メディアが報じた。UAEの首都アブダビ当局は10日、国内最大のルワイス製油所の近くの工業団地でドローン攻撃があり、火災が発生したと発表した。アメリカのブルームバーグ通信などは関係者の話として、製油所は予防措置として操業を停止し、被害状況を確認していると伝えている。ルワイス製油所は1日当たり9