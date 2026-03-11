１０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５８円０５銭前後と前日と比べて４０銭弱のドル高・円安で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円５０銭前後と同４銭程度のユーロ高・円安だった。 ヘグセス米国防長官が１０日、イランへの軍事作戦について「敵が完全かつ決定的に敗北するまで、我々は決して手を緩めない」などと語ったことから「有事のドル買い」が先行。こ