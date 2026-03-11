人類の夢である不老不死は実現できるのか。神経科学の分野ではいま、「意識を機械にアップロード」し、意識の死から逃れられないかという研究が進められている。その最前線に立つ神経科学者・渡辺正峰（東京大学大学院准教授）は、デジタル不老不死は20年後に到来すると見据える。タナトフォビア（死恐怖症）を抱える筆者との対談で見えた、実現までの道のりとは？※本稿は、日本タナトフォビア協会代表の浦出美緒『死ぬのが怖くて