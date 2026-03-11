― ダウは34ドル安と反落、イラン戦争の早期収束期待が後退 ― ＮＹダウ 47706.51 ( -34.29 ) Ｓ＆Ｐ500 6781.48 ( -14.51 ) ＮＡＳＤＡＱ 22697.10 ( +1.16 ) 米10年債利回り4.158 ( +0.052 ) ＮＹ(WTI)原油 83.45 ( -11.32 ) ＮＹ金 5242.1 ( +138.4 ) ＶＩＸ指数24.93 ( -0.57 ) シカゴ日経225先物 (円建て)54880 ( +420 ) シカゴ日経225先物 (ドル建て)