◇オープン戦阪神2―1西武（2026年3月10日甲子園）幸運について考えてみたい。昨年オフ、投手から野手に転向した阪神・西純矢が決勝打を放った。中前への幸運なポテン打だった。6回表の守りから右翼に入り、1―1同点の8回裏1死三塁で打席が回るという巡り合わせがあった。高いフライで、前進守備の内野手と外野手の間が広かった。浜風と六甲おろしが混じる複雑な風も吹いていた。あの場面で打席が回ることや、守備体形