プレミア12王者は2連敗スタートも…WBC韓国戦で初勝利ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は10日、東京ドームの1次ラウンド・プールCの全日程が終了した。今大会では侍ジャパン戦以外でも多くのファンが詰めかけた。圧倒的な熱量を持って日本に乗り込んできたのが、チャイニーズ・タイペイ代表だった。5日木曜日にスタートしたWBC。開幕戦はチャイニーズ・タイペイ-オーストラリアで迎えた。試合前から東京ドームは人、