佐藤義則氏の視点…「球質」と「見えにくさ」を決定づけるグラブ側の腕の使い方速くて強いボールを投げるには、投げる側の腕をいかに速く振るかに意識が向きがちだ。しかし、数々の名投手を指導した名伯楽・佐藤義則氏は「（右投手の場合に）右手を強く振るには、左手が何より大事」と断言する。グラブ側の腕をバランスを取るためだけでなく、出力を最大化させ打者との駆け引きに勝つための「武器」として活用する理論を紐解く。