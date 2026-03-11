パパのスリッパが大好きで、子猫の頃からパパのスリッパの中に入って遊んでいた猫ちゃん。しかし、体が成長してくると顔が入らなくなってきてしまったようで…？どうにかして大好きなスリッパの中に入ろうと、試行錯誤する猫ちゃんの光景が3000いいねを突破。そちらの光景には、「かわいい♡」「大きくなっても頑張って入ろうとしてる姿にキュンです」と、絶賛の声が寄せられることとなりました。 【写真：パパのスリッパが