ロシア人とのハーフのイケメンモデル嵐翔真(19)が10日、自身のインスタグラムを更新。「やぁ、青坊主だよ」と鎖骨を超えるほど長かった髪をバッサリ。青にカラーリングした丸刈り姿を披露した。 【写真】だ、誰だ！？まじ別人級の青丸刈り姿「大変身しすぎ」 嵐は動画配信サービス･Prime Videoで独占配信ドラマ「カラちゃんとシトーさんと」のマッキー役姿で、誰だかわからないほどの変貌を見