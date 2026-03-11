関東A選抜のDF常藤奏「ちゃんと誠意を持って対応しないといけないと」3月1日に関東B選抜の優勝で閉幕したデンソーカップチャレンジ刈谷大会（通称・デンチャレ）。ここではデンチャレ本戦で目に留まった選手の物語を紹介していく。今回は決勝で関東Bに敗れた関東A選抜のDF常藤奏（中央大）について。実に15クラブほどのJクラブの激しい争奪戦の末に柏レイソル入りを決めた注目DFの決断の経緯と、大事にしている高校の恩師の言葉