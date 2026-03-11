長崎MF翁長聖が試合後に筋トレ試合終了の1時間半後にジムでトレーニングする“ストイックすぎる”Jリーガーが話題となっている。今季J1に昇格したのV・ファーレン長崎の公式YouTubeは3月7日に「ストイックすぎる鉄人男、試合後の筋トレに完全密着してみた」というタイトルの動画を公開した。2月28日に行われた明治安田J1百年構想リーグ第4節のセレッソ大阪戦（1-0）の後にバスでクラブハウスへ戻り、ジムでトレーニングして