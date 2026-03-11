4月9日スタートの木南晴夏主演ドラマ『今夜、秘密のキッチンで』（フジテレビ系／毎週木曜22時）の追加キャストとして、瀧本美織、筒井真理子、中村俊介の出演が発表された。瀧本は美人料理研究家、筒井は主人公の厄介なしゅうとめ、中村は主人公のモラハラ夫をそれぞれ演じる。【写真】大人のラブストーリーを予感させる『今夜、秘密のキッチンで』メインビジュアル本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラ