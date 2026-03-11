シンガー・ソングライターの杉本琢弥がこのほど、東京・豊洲ＰＩＴでデビュー３周年を記念した単独ライブを行った。ソロアーティストとして歩んできた軌跡と、新たな挑戦を感じさせる特別な一夜となった。杉本は「杉本琢弥として初めてステージに立ったのが、この場所でした。ソロアーティストとして帰ってくることができました。こんなにも多くの方に集まっていただき本当に幸せ」と感謝。「罠〜Ｔｒａｐ〜」や「ＡｎＤＯｎ