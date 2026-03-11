Ｊリーグのベガルタ仙台やタイリーグで活躍した大久保剛志さんは現役選手としてプレーしていた２０２３年、出身地の岩沼市を中心にクラブチーム「ＹＵＫＩＦＯＯＴＢＡＬＬＡＣＡＤＥＭＹ」を育った岩沼西サッカースポーツ少年団を引き継ぐ形で発足させた。宮城県南部の少子化と震災の影響による人口流出で縮小しつつあった地域のサッカー環境を整えるために行動を開始したが、継続的に経営するための複数の課題に直面してい