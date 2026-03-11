【ワシントン共同】米エネルギー省は10日、米国、イスラエルとイランの交戦を受け、北海ブレント原油が今後2カ月間、1バレル＝95ドル超で推移するとの予測を発表した。7〜9月期には80ドルを下回り、年末には約70ドルになると見通した。ブレント原油先物は10日の取引では80〜90ドル台の荒い値動きとなった。エネルギー省は、ホルムズ海峡の事実上の封鎖により、今後数週間で中東の原油生産がさらに減るとの前提で試算した。米