▼青森県（青森地方気象台・１１日５時）【津軽】くもり【下北】くもり【三八上北】くもり▼岩手県（盛岡地方気象台・１１日５時）【内陸】くもり時々晴れ【沿岸北部】晴れ時々くもり【沿岸南部】晴れ▼宮城県（仙台管区気象台・１１日５時）【東部】晴れ時々くもり【西部】晴れ時々くもり▼秋田県（秋田地方気象台・１１日５時）【沿岸】くもり時々晴れ【内陸】くもり時々晴れ▼山形県（山形地方気象台・１１日５時）【村山】晴れ