電車に乗る予定がないとき、そのまま入ってもいいのか、それとも入場券を買うべきなのか迷うこともあるでしょう。 切符を買う必要があるのか、ICカードが使えるのかなど、事前に正しいルールを把握しておくと改札口で戸惑わずに済みます。本記事では、入場券やICカードで改札内に入る方法、利用料金、そして利用時の注意点について解説します。 改札内に入るには入場券が必要 駅の改札内に入ると