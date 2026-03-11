米ホワイトハウスによる有名映画やアニメ、テレビドラマ、ゲームの映像を使用したプロパガンダ動画を、人気ゲーム『HALO』シリーズの主役声優が真っ向から非難した。 問題の映像は、ホワイトハウスが2026年3月6日（米国時間）に公開したもの。アメリカとイスラエルによるイラン爆撃を賞賛するような形で、爆撃のドローン映像を交えながら『ブレイブハート』『トップガン マーヴェリック』『H