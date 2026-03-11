寒い冬を乗り切るために必要な暖房器具ですが、電気代を抑えられる暖房器具を選びたいと考える人もいるでしょう。今回のように「一人暮らしなのでエアコンは使わず、こたつか電気毛布で乗り切りたい」という人もいるかもしれません。 本記事では、こたつと電気毛布の電気代を比較するとともに、それぞれのメリット・デメリットについてもご紹介します。 「こたつ」と「電気毛布」の1ヶ月の電気代を比較 こたつや電気