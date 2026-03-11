シルベスター・スタローンが、代表作『ランボー』シリーズの前日譚映画『ジョン・ランボー（原題：John Rambo）』に、製作総指揮（エグゼクティブ・プロデューサー）として参加することがわかった。米が報じている。 『ランボー』シリーズはスタローンのキャリアを代表するアクション映画シリーズで、1982年の第1作を皮切りに、続編『ランボー／怒りの