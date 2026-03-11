毎日の暮らしや将来に必要なお金のこと、きちんと把握してますか？ 「わからない」ゆえの不安は、知ることで解消できるはず！ “お金初心者”の3人と一緒に、お金の勉強を始めましょう。「お金の教科書」、今回のテーマは「賃貸物件の最新事情【前編】」です。賃貸物件の最新事情【前編】石岡 茜いしおか・あかねことり不動産代表。女性ならではの視点と“幸せな家選び”をモットーに、東京・学芸大学で物件選びをサポート。著書