G 63初のAMGパフォーマンスパッケージ採用モデルメルセデス・ベンツ日本は、メルセデスAMG G 63の特別仕様車『メルセデスAMG G 63エディション・パフォーマンス（ISG）』を150台の限定で発売した。【画像】『メルセデスAMG G 63エディション・パフォーマンス』のディテールとGクラスの限定モデルを見る全17枚本モデルは、G 63として日本初となる『AMGパフォーマンスパッケージ』を採用し、最高速度を通常の220km/hから240km/hに