イランとの戦闘が長期化の兆しを見せる中、イスラエル軍の担当者がANNの取材に応じ、イラン側は長期戦に備えていると分析しました。【映像】道路沿いに炎上するイラン・テヘランイスラエルメディアは10日、イラン軍が発射したミサイルのうち半分がクラスター弾を積んだものだったとみられると伝えました。クラスター弾は空中で100個ほどの小型爆弾が広範囲に散らばることで迎撃が難しいのが特徴です。イスラエル軍広報担当「