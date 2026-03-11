アイドルグループ・マジカル・パンチラインの沖口優奈が、『週刊SPA!』3月17日号（発売中）のグラビア企画「美女地図」に登場した。“青の思い出”をテーマに、初期メンバーカラーである青の衣装をまとった姿を披露している。【写真】同号の「グラビアン魂」には爽香が登場同企画では、多くのアイドルグループに存在するメンバーカラーに着目。沖口がグループ初期に背負っていた“青”をテーマに、爽やかさと大人の魅力が交差