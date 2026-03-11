カナダ・トロントにあるアメリカ領事館で、発砲事件が発生しました。【映像】発砲事件の起きた米領事館の付近の様子地元当局は中東情勢との関連も視野に「国家安全保障に関わる事件」として捜査を進めています。トロント警察によりますと10日午前4時半ごろ、トロント中心部にあるアメリカ領事館で発砲事件が発生し、通報を受けて駆け付けた警察官が建物に銃弾の跡を見つけました。目撃情報によりますと、領事館の前に止ま