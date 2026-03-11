【マドリード共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は10日、決勝トーナメント1回戦が始まって各地で第1戦4試合が行われ、バイエルン・ミュンヘン（ドイツ）はオリセの2ゴールなどでアタランタ（イタリア）に敵地で6―1と大勝した。右脚を痛めているBミュンヘンの伊藤洋輝はメンバー外。アトレチコ・マドリード（スペイン）はトットナム（イングランド）に5―2で勝った。アルバレスが2ゴールを挙げた。ニューカッスル