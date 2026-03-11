＜大相撲三月場所＞◇三日目◇10日◇大阪・エディオンアリーナ【映像】白星直後に“異変” 実際の取り組み勝利後の力士に“異変”。よろよろとよろめきながら土俵を下り、深々と一礼するも、礼のまましばらく動けなくなってしまう一コマが発生。一連の様子に「深いお辞儀、痛そう」など心配の声があがった。三段目四十二枚目・古田（二所ノ関）と三段目四十三枚目・琴ノ藤（佐渡ヶ嶽）の一番での出来事。古田は右ひざにサポー