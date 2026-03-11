語彙のネットワークを刺激して、脳をリフレッシュさせる時間を過ごしてみませんか？今回は、自然界の風景から社会生活のマナーまで、幅広いシーンで耳にする言葉を集めました。4つの単語すべてを正しく成立させる「ひらがな2文字」を考えてみましょう。問題：□に共通するひらがなは？次の言葉の空欄を埋めて、正しい単語を完成させてください。□□しすか□□わせ□□ずけ□□いにくヒント：砂漠の中で水が湧き、草木が生えている