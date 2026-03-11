充実装備の新生「RAV4」2025年12月17日、トヨタは6代目へと全面刷新された新型「RAV4」の販売を開始しました。2019年4月に登場した先代から大きく進化した新型は、個性が際立つ3つの異なるスタイルをラインナップしています。その中で、最も求めやすい価格設定のエントリーモデルは、どのような魅力を持つクルマなのでしょうか。【画像】超カッコイイ！ これが“一番安い”トヨタ新型「“四駆”SUV」です！ 画像で見る（30枚以