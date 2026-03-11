「出口」まで見据えた高校選び…名将・竹脇賢二監督が語る進路指導中学硬式の強豪「東海中央ボーイズ」を率い、全国制覇に3度導いている竹脇賢二監督は選手の技術向上だけでなく、進路のサポートにも心血を注いでいる。野球を長く続けてほしいという願いを前提に、各学年の部員が30人〜40人ほどの大所帯ながら多い時には1人につき4〜5回の面談を重ねる。25年以上の指導歴で選手約600人を送り出してきた経験を基に、将来を第一に