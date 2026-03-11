【エルサレム共同】イスラエルのネタニヤフ首相は10日、対イラン軍事作戦に充てるため、国防費を数百億シェケル増額する意向を表明した。審議中の2026年予算案に上乗せするとみられる。地元メディアによると、増額は280億シェケル（約1兆4300億円）の見通し。ネタニヤフ氏は動画声明で「戦争の遂行を支える必要がある」と語った。イスラエルメディアによると、国防費は当初、1120億シェケルだった。ネタニヤフ氏と共同で動画声