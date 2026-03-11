お笑いコンビ「ハリセンボン」の近藤春菜（43）が11日までに自身のインスタグラムを更新。「だいすき」な女優との2ショットを公開した。「優香さんはいつだって、ゲラゲラゲラって、きゃきゃきゃーって笑ってて、こちとら、とってもハッピー」と書き出した近藤。「土曜はナニする！？」のロケで共演した際の女優・優香との2ショットをアップした。「硬さで言ったら、やわらかい人。チャーシューで言ったらトロトロ。おでんで