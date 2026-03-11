朝のドル円は１５８円１０銭前後、イラン情勢にらみ警戒感続く＝東京為替 ホルムズ海峡のタンカーを巡る思惑で上下する場面も、警戒感が続く形でドル高が優勢。ドル円は１５８円１０銭前後での推移。 USDJPY 158.10