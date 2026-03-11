リンクをコピーする

17:30デギンドスECB副総裁、討論会出席 19:00ブリーデン英中銀副総裁、英議会上院金融サービス委員会出席 21:30ボウマンFRB副議長、銀行監督規制について講演（質疑応答なし） 23:30米週間石油在庫統計 12日0:10シュナーベルECB理事、イベント講演 2:00米10年債入札（390億ドル） ASEAN経済相会合（フィリピン、13日まで） EU防衛相非公式会合（キプロス、12日まで） OPEC月報 ※予定