副総裁発言を受け来週の豪利上げ確率が急上昇タカ派姿勢一段と強める 豪中銀のハウザー副総裁はきのう、原油高騰により豪州のインフレは2月に予測した数値を上回る見通しだと述べ、高すぎるインフレを中銀目標に戻すために必要な措置を講じることが極めて重要だと語った。 断固たる措置を取らなければ有害な高インフレにつながる可能性があると述べ、タカ派姿勢を一段と強めた。 副総裁発言を受け3月17日の会合で