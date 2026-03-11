SKE48、AKB48を経て俳優として活動する木崎ゆりあ（崎＝たつさきの）約9年ぶりとなる写真集を発売することが決まり、撮影カットが公開された。『週刊SPA!』（発売中）では「表紙の人＆美女地図」に登場し、ベトナム・ハノイで撮影された写真集の特別カットが掲載されている。【写真】同号の企画「グラビアン魂」には爽香が登場木崎は1996年生まれ、愛知県出身。2009年にアイドルグループ・SKE48の3期生として加入し、その後AKB