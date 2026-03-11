デコボコの山道をストライダーで走る1歳の男の子。トライアルライダーのパパとともに毎週山へ通い、坂道やダートもものともせず進む姿がSNSで話題となっている。父の真似をするように山道を走る様子は281万回再生され、「バランス感覚よすぎ」「これが天才教育ですね」などと多くのコメントが寄せられた。投稿者のママに、息子が山道でストライダーに親しむようになったきっかけや、家族で楽しむ山での時間について話を聞いた。