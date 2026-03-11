【ニューヨーク共同】カナダ紙グローブ・アンド・メールによると、西部ブリティッシュコロンビア州の学校などで8人が死亡した銃乱射事件で、負傷した少女（12）の家族が9日、米オープンAIを提訴した。容疑者の女（18）が対話型人工知能（AI）「チャットGPT」と銃撃について会話したことを把握していたにもかかわらず、同社が当局に通報しなかったと指摘した。家族らは提訴理由について「再び残虐な事件が起きるのを防ぐためだ