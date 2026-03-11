衆院選（２月８日投開票）前後の１か月間で、埼玉県選挙管理委員会などの職員１０人が平均１６７時間の残業となったことがわかった。最も長かった２０歳代の主事は、労災認定の基準とされる「過労死ライン」の２倍超の２３７時間だった。１０日の県議会特別委員会で、県人事課が明らかにした。県選管と県市町村課の選挙担当職員の１月１０日〜２月１０日の残業・休日労働時間をまとめた。１０人のうち８人が１００時間超えで