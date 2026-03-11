俳優・勝野洋（76）の妻で、タレントやキルト作家として活躍しているキャシー中島（74）が10日までに、自身のSNSを更新。わが家の桜の開花を報告した。【写真】「綺麗な桜 春ですね」開花したわが家の桜を披露したキャシー中島キャシーは、玉川高島屋で開催していたカフェポップアップショップが無事に終了したことを報告。「心から感謝します」と、足を運んでくれた多くのファンへ謝意を述べた。「足腰が痛くなったらどうし