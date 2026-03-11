ウクライナのゼレンスキー大統領は、延期となっていたロシアとアメリカを交えた3か国による和平協議について、来週開かれる見通しだと明かしました。ゼレンスキー大統領は10日、記者団に対し、延期されていたウクライナ、ロシア、アメリカの高官による和平協議が来週開かれる見通しだと明かしました。また、ゼレンスキー氏はSNSで、電話会談したトルコのエルドアン大統領が3か国協議を主催する用意があると述べたと明かし、開催地