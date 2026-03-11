今回は、婚約中、彼氏の母親を紹介された直後に最悪の出来事が起きたエピソードを紹介します。最近そっけない彼氏に「会いたい」と言われ、行ってみたけど…「社内恋愛中の私ですが、実は彼氏は勤務先の本社社長の息子なんです。社内のみんなには、付き合っているのは秘密です。ただ最近彼氏の態度がそっけなく、不安が募っていました。社内に、これまで私の彼氏をさんざん奪ってきた幼馴染の女子が入社してきて、彼氏に急接近して