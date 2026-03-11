[3.10 欧州CL決勝T1回戦第1戦 ニューカッスル 1-1 バルセロナ]UEFAチャンピオンズリーグ(欧州CL)は10日、決勝トーナメント1回戦第1戦1日目を開催。ニューカッスル(イングランド)とバルセロナ(スペイン)の一戦は、1-1のドローに終わった。バルセロナのホームであるカンプ・ノウで開催される第2戦は18日に行われる。両チームはリーグフェーズ第1節で対戦。この日同様にセントジェームズ・パークで開催された一戦は、FWマーカス・