4月9日より放送がスタートするフジテレビ系木曜劇場『今夜、秘密のキッチンで』の追加キャストとして、瀧本美織、筒井真理子、中村俊介の出演が発表された。 参考：瀧本美織、“仕事の幅が広がった”2024年を振り返る2025年は「アクションをやりたい」 本作は、誰もがうらやむ幸せな結婚をしたはずの主婦が、モラハラ夫からの仕打ちを受ける地獄のような日々を送る中、突然目の前に現れた“ある秘密を抱えた”