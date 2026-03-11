BNPパリバ・オープン大会期間：2026年3月11日～2026年3月15日開催地：アメリカ インディアンウェルズコート：ハード（屋外）結果：[エバン キング / エレナ オスタペンコ] 0 - 2 [ファビオ コボリ / ベリンダ ベンチッチ] 試合の詳細データはこちら≫ BNPパリバ・オープン第7日がアメリカ インディアンウェルズで行われ、混合ダブルス1回戦で、エバン キング / エレナ オスタペンコとファ