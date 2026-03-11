UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージラウンド16 アトレチコ・マドリードとトットナムの第1戦が、3月11日05:00にエスタディオ・メトロポリターノにて行われた。 アトレチコ・マドリードはアントワヌ・グリーズマン（MF）、フリアン・アルバレス（FW）、アデモラ・ルックマン（FW）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するトットナムはマティス・