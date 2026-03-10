美容クリエイターのふくれながプロデュースするメイクアップブランド「シピシピ（CipiCipi）」が、光を仕込むツヤ肌下地「シピシピ フィルムモイストベース」（1430円）を3月30日に発売する。併せて、人気アイテム「シピシピ デューイフィルムティント R」から限定新色「102 さくらクリーム」（限定新1色 1430円）を展開。加えて、「アンドビー（＆be）」との限定コラボレーションセット「シピシピ フォットスキンクッション R