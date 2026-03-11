11日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比410円高の5万4870円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 61303.47円ボリンジャーバンド3σ 59616.71円ボリンジャーバンド2σ 57929.96円ボリンジャーバンド1σ 56243.20円25日移動平均 55545.00円一目均衡表・基準線 55405.00円一目均衡表・転換線 54870.00円11日夜間取引終値 54560.