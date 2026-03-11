11日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比26.0ポイント高の3700ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。 4057.67ポイントボリンジャーバンド3σ 3961.25ポイントボリンジャーバンド2σ 3864.84ポイントボリンジャーバンド1σ 3768.42ポイント25日移動平均 3709.75ポイント一目均衡表・基準線 3709.75ポイント一目均衡表・転換線